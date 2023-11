DocMorris-Chef vertraut auf E-Rezept

Geht es nach Hess, so wird DocMorris den Löwenanteil des zukünftigen Online-Geschäftes in Deutschland übernehmen. Er verweist auf Schätzungen für die kommenden drei bis fünf Jahre, die nahelegen, dass zukünftig etwa 10 Prozent der Rezepte bei Online-Anbietern eingelöst werden. Ein „relevant hoher Marktanteil“ davon werde bei DocMorris ankommen, so Hess. Was er darunter versteht, erklärte er ebenfalls: „Wir haben derzeit bei verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, die über den Online-Kanal bezogen werden, einen Marktanteil von rund 50 Prozent. Warum soll dies auch in Zukunft nicht so bleiben?“

Auf die Frage, warum der Branchenkonkurrent Redcare deutlich bessere Zahlen vorlegen konnte, antwortet Hess, dass DocMorris einen stärkeren Fokus auf die Versorgung chronischer Erkrankungen gelegt habe. Zu einem möglichen Markteintritt von Amazon Pharmacy zeigte er sich verhalten: Er könne dazu nichts sagen, verwies jedoch darauf, dass es sicher zwei bis drei Jahre benötige, um „den Fuß richtig im deutschen Markt aufsetzen zu können.“ Auch über Spekulationen hinsichtlich einer möglichen Übernahme von Redcare durch Amazon Pharmacy wollte Hess sich nicht äußern.