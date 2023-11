Schleswig-Holstein: Positiver Rückblick auf den Protest

Bei der Kammerversammlung der Apothekerkammer Schleswig-Holstein am Mittwoch in Kiel konstatierte Kammerpräsident Dr. Kai Christiansen mit Blick auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD): „Dieser Gesundheitsminister verweigert sich einer konstruktiven Zusammenarbeit.“ Die anderen Heilberufe würden das in gleicher Weise erleben. Christiansen folgerte: „Der gesamte ambulante Bereich leidet unter diesem Gesundheitsminister.“ Seine Pläne würden das hocheffiziente System der Vor-Ort-Apotheken destabilisieren und kaputtsparen. Die Apotheken würden die GKV nur zwei Prozent ihrer Ausgaben kosten. Rechne man die erwirtschafteten Einsparungen durch Rabattverträge dagegen, würden sie gar nichts kosten. Die Apotheker würden nur verlangen, dass die Politik die Vorgaben in § 78 AMG einhält. Dazu erinnerte Christiansen an die diesbezügliche Zusage, die ihm Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) im Juni gegeben hatte.