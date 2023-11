Neue Delegiertenversammlung und sinkende Kammerbeiträge

Die Kammerversammlung der Apothekerkammer Hamburg am Montagabend war nicht nur die letzte in dieser Amtszeit des Vorstandes, sondern die letzte Kammervollversammlung überhaupt in der Hansestadt. Die landesgesetzlichen Vorgaben beenden die Tradition der Vollversammlungen aller Kammerangehörigen. Ab 2024 wird es auch im Stadtstaat Hamburg eine Delegiertenversammlung geben, wie sie in den Flächenländern üblich ist.

Bei der Versammlung blickte Kammerpräsident Kai-Peter Siemsen auf den Protesttag im Norden zurück und bekräftigte, wie wichtig der Zusammenhalt innerhalb des Berufsstandes ist. Anschließend vertiefte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening den Blick auf die berufspolitische Situation, den Protest und die öffentlichen Reaktionen. Wie schon am 18. November bei der Mitgliederversammlung des Apothekerverbandes Schleswig-Holstein in Kiel bekräftigte sie ihre Zuversicht und ihre Entschlossenheit. Auf die Frage, wie die ABDA nach dem Protestmonat November vorgehen will, erklärte Overwiening, der Protest solle in Wellenform verlaufen. Nach dem November solle es Gelegenheit für politische Gespräche geben.