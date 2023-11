„Gemeinsam sind wir stark“ – der Norden protestiert

Heute, am 8. November 2023, geht es los! In der Region Nord findet der erste von vier Apothekenprotesttagen in Deutschland statt. Hannover ist für mich der Place to be! An diesem Tag gibt es folglich für mich nur diese eine Option. Ab in den Shuttlebus, gewappnet mit Trillerpfeife und Protestplakat. Auf geht's nach Hannover zur regionalen Kundgebung.

Wenn ich mich in meiner Pharmawelt aktuell umhöre, dann vernehme ich leider eine gedämpfte Protestbereitschaft. Apotheken an diesem Tag schließen: ja, zur Kundgebung gehen: nein. Ich hoffe inständig, dass mein Gefühl sich täuscht. Ich kann an dieser Stelle nur nochmal alle aus der Apothekenwelt anspornen.

Wir brauchen mediale Reichweite, weil wir nur dann die Pläne des Bundesgesundheitsministers als massive Verschlechterung der Gesundheitsversorgung enttarnen können. Dazu müssen wir viele sein, dazu müssen wir laut sein und wir müssen Geschlossenheit zeigen. Wir haben an diesem Tag die Chance, selbst aktiv zu werden und für unsere Zukunft und damit den Erhalt der niederschwelligen, hochqualifizierten Arzneimittelversorgung zu kämpfen.

Wenn die „Apotheke light“ nicht gestoppt und die Honorierung nicht nachgebessert wird, gibt es in schätzungsweise zwei bis fünf Jahren keine Apotheke mehr. Nutzen wir also unsere gebündelte Energie an diesen Protesttagen, damit unsere wohnortnahen, attraktiven Arbeitsplätze nicht vernichtet werden. Lasst uns im November die vier Regionen solidarisch miteinander verbinden und allen an einem Strang ziehen, denn

Gemeinsam sind wir stark!