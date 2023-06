Viel Unterstützung aus der Politik in Schleswig-Holstein

Rund um den Protesttag habe sich eine breite Allianz der Unterstützung für die Forderungen der Apotheken aufgebaut, erklärte Christiansen und nannte dazu Beispiele aus Schleswig-Holstein. Kerstin von der Decken (CDU), Landesministerin für Justiz und Gesundheit, habe sich hinter die Forderungen gestellt und bessere Bedingungen für die Apotheken gefordert. Bereits zwei Wochen zuvor habe auf Wunsch der CDU-Landesgruppe Schleswig-Holstein eine Videokonferenz mit der Apothekerkammer und dem Apothekerverband stattgefunden. Auch der CDU-Obmann im Gesundheitsausschuss des Bundestages, Dr. Georg Kippels, sei dabei gewesen (Kippels hat seinen Wahlkreis in Nordrhein-Westfalen, Anmerkung der Redaktion). Alle Teilnehmer hätten ihre Unterstützung zugesagt. Der Bundestagsabgeordnete Dr. Johann Wadephul habe sogar bekannt, dass die CDU eine gewisse Mitverantwortung trage, weil in ihrer Regierungszeit zu wenig über die Honorierung der Apotheken geredet worden sei. Am Protesttag habe die CDU-Bundestagsabgeordnete Petra Nicolaisen – aus dem Wahlkreis von Christiansen – in einer Pressemitteilung ihre Solidarität mit dem Protest der Apotheken bekundet. Der gesundheitspolitische Sprecher der FDP in Schleswig-Holstein und ehemalige Landesgesundheitsminister Dr. Heiner Garg habe in einer Videobotschaft gefordert, es müsse nun endlich mal über Geld gesprochen werden. Christiansen zitierte aus der Botschaft von Garg zum Protesttag, das ungewöhnliche Mittel der Apothekenschließungen zeige, wie dramatisch inzwischen die Lage ist. Weiter habe Garg erklärt: „Vor diesem Hintergrund ist die Politik auf Bundes- und Landesebene ausdrücklich aufgefordert, die Sicherstellung der Versorgung mit Apothekenleistungen der Präsenzapotheken vor Ort zu gewährleisten. Dazu gehört selbstverständlich auch eine Verbesserung der Honorierung der Apothekenleistungen.“ Zudem, so Garg, dürfe der Hilferuf der Apotheken weder beim Bund noch bei der Landesregierung ungehört verhallen.