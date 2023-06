NRW: Apotheken können Öffnungszeiten freier gestalten

Einige Apothekerkammern haben diesen Schritt bereits vollzogen – und auch in Nordrhein-Westfalen (NRW) können Apotheken künftig ihre Öffnungszeiten freier gestalten. Das geht aus einer Pressemitteilung der Kammern Nordrhein und Westfalen-Lippe vom Mittwoch hervor. Aus Westfalen-Lippe hieß es schon Anfang Juni, man habe bezüglich der Dienstbereitschaft eine geänderte Allgemeinverfügung beschlossen. Dadurch sollen die Apotheken „stärker auf die ortsüblichen Gegebenheiten im Versorgungsalltag eingehen“ und „Personal effizient einsetzen“ können, heißt es in der Pressemitteilung. Die Änderungen treten am morgigen Donnerstag in Kraft. Auch Sachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz haben bereits ähnliche Maßnahmen ergriffen.

Demnach sollen Apotheken in NRW nur noch an vier Tagen die Woche von Montag bis Freitag täglich mindestens sechs Stunden zwischen 8 und 20 Uhr geöffnet und an einem weiteren Tag drei Stunden geöffnet haben. Das wären insgesamt also 27 Stunden (wenn kein Notdienst hinzukommt) die Woche, die im genannten Rahmen frei verteilt werden können. Samstags sind Apotheken nicht mehr verpflichtet zu öffnen.