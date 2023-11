Der Protest im Norden in den Medien

Tagesschau 24 sendete zu der Thematik einen 7-minütigen Schwerpunkt, in dem auch die ABDA-Präsidentin, Gabriele Overwiening, zu Wort kam. Sie betonte, dass die aktuelle Apothekenstruktur ein belastbares und leistungsfähiges System sei, wie die Leistungen der Apothekerinnen und Apothekern während der Coronapandemie und bei der praktischen Bewältigung von Arzneimittelengpässen zeigten. Die Politik müsse aber reagieren, damit dies auch in Zukunft so bleibe. Overwiening betonte, dass Apotheken die Arzneimittelversorgung sichern und erste Anlaufstelle für Patientinnen und Patienten seien.

Kai-Peter Siemsen, Präsident der Apothekerkammer Hamburg, äußerte sich in demselben Bericht zu den Plänen des Bundesgesundheitsministers, dass künftig in Filialen kein Approbierter mehr in der Apotheke vor Ort sein muss: Dies sei der Bevölkerung sicherlich nicht zuträglich. Im Allgemeinen müsse das Honorar der Apotheker an die gestiegenen Kosten angepasst werden. Bürokratie sollte effektiv abgebaut werden, damit es den Apotheken erleichtert wird, pharmazeutisch zu handeln – gerade im Hinblick auf die Arzneimittelengpässe.