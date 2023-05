Die Ausgaben sollen aber keineswegs in diesem Umfang steigen. Das erklärt sich so: In der Vergangenheit wurden die Erträge der wirtschaftenden Tochterunternehmen der ABDA zumindest teilweise genutzt, um die Beiträge der Mitgliedsorganisationen zu reduzieren. Dies soll sich gemäß den Recherchen der DAZ künftig ändern. Das Geld von den Töchtern soll stattdessen verwendet werden, um Rücklagen für künftige Investitionen in die Immobilien in Berlin und Eschborn zu schaffen. Für die ältere Immobilie in Eschborn erscheint künftiger Renovierungsbedarf durchaus plausibel.