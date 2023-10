Infektionslage bei Atemwegserkrankungen derzeit auf „üblichem Niveau“

Es geht die Angst um, dass es auch in diesem Herbst und Winter in einem solchen Ausmaß Lieferengpässe bei Arzneimitteln geben könnte, wie im vergangenen Jahr. Ende August hatte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) den Pharmagroßhandel gebeten, die Bevorratung zu intensivieren – der winkte ab: Bereits jetzt sei die Situation „äußerst prekär“.

Mitte September dann erklärte Lauterbach bei einer Pressekonferenz, man sei in diesem Jahr „deutlich besser aufgestellt“ als noch im vergangenen. Die Pharmaindustrie arbeite rund um die Uhr und am Limit. Er rief dazu auf, „Hamsterkäufe“ zu vermeiden. Anfang Oktober sagte der Gesundheitsminister dann bei einer Pressekonferenz aber, man werde auch in diesem Jahr mit Lieferengpässen „kämpfen müssen“.

Inwieweit das nun der Fall ist, wird auch davon abhängen, wie sich die Infektionslage entwickelt. Bei Atemwegserkrankungen befindet diese sich derzeit laut Bundesregierung auf einem für die Jahreszeit „üblichen niedrigen Niveau“. Das erklärte Gesundheits-Staatssekretär Edgar Franke (SPD) an diesem Mittwoch im Gesundheitsausschuss. Infektionswellen von RSV, SARS-CoV-2 oder Influenza seien möglich, aber nicht vorherzusehen.