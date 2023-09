5-Punkte-Plan zu Kinderarzneimitteln: Kritik aus Pharmaindustrie und Opposition

Der Vorstandsvorsitzende von Pro Generika, Andreas Burkhardt, der in seiner Funktion als General Manager von Teva Deutschland und Österreich auch an den Gesprächen mit Lauterbach teilgenommen hatte, erklärte im Anschluss in einer Pressemitteilung, dass zur „akuten Symptombehandlung“ einzelne Schritte „hilfreich“ seien, allerdings nichts am „Grundproblem“ änderten. Es müsste dringend Investitionen in die Produktionskapazitäten geben, dazu fehle allerdings die „ökonomische Grundlage“. Auch das Gesetz zur Bekämpfung von Lieferengpässen (ALBVVG) ändere daran nichts. „Es schafft keine Anreize und berücksichtigt lediglich ein Prozent der Arzneimittel. Und das, obwohl die Versorgung bei Krebs‑, Diabetes- und Schmerzmitteln nicht minder fragil ist und Engpässe jetzt schon absehbar sind.“