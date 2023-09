Lauterbach: Kein Honorarkampf durch Verunsicherung

Konfrontiert wurde Lauterbach zudem mit einer Aussage von Thomas Preis, dem Vorstandsvorsitzenden des Apothekerverbands Nordrhein (AVNR), der zuvor ebenfalls Gast im Morgenmagazin war. Dieser hatte gesagt, das ALBVVG sei „nicht einmal ein Tropfen auf den heißen Stein“ – nun gebe es die Quittung: Die Versorgung hänge im Winter an einem „seidenen Faden“.

Daraufhin erklärte Lauterbach, dass die Apotheker derzeit für eine Honorarerhöhung kämpften. Sie hätten bereits gestreikt und im Kittel vor seinem Haus gestanden. Allerdings dürfe man „diese Dinge nicht vermengen“. Den Kampf für eine bessere Bezahlung dürfe man nicht führen, „indem man Mütter und Kinder verunsichert“. Er zeigte sich zuversichtlich, dass sich im Anschluss an den MoMa-Auftritt bei den Spitzengesprächen – an denen auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening beteiligt war – „die Tonlage an der Sache orientieren“ werde.

Overwiening: Wichtigste Forderung erneut angesprochen

Die ABDA veröffentlichte kurz nach der heutigen Pressekonferenz im Bundesgesundheitsministerium ein Videostatement von Overwiening. Darin zeigt sich die Präsidentin nicht nur erfreut darüber, dass den Apotheken kurzfristig weitere Entscheidungskompetenzen eingeräumt werden sollen – bei garantiertem Schutz vor Retaxationen. Sie erklärt, dass sie Lauterbach „natürlich“ auch auf „die wichtigste Forderung, die Anpassung des Apothekenhonorars angesprochen“ habe. Overwiening: „Ich habe klargestellt, dass aufgrund des wirtschaftlichen Drucks die Situation in den Apotheken extrem angespannt ist.“ Das sei auch angekommen, ebenso wie die sechs Fragen, die sie Lauterbach nochmals persönlich übergeben habe – „in Erwartung seiner Antworten am 27. September auf dem Deutschen Apothekertag, am Tag der Antworten!“