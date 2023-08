Was diese neue Liste mit Kinderarzneimitteln mit höchster Priorität betrifft, bittet Lauterbach den Großhandel darum, die Beschaffung und Lagerhaltung dieser Mittel zu intensivieren. Mit dem kürzlich in Kraft getretenen Arzneimittel-Lieferengpassbekämpfungs- und Versorgungsverbesserungsgesetz (ALBWG) wurde der pharmazeutische Großhandel bereits verpflichtet, Arzneimittel für Kinder, die in der Liste nach § 35 Absatz 5a SGB V aufgeführt sind, für einen durchschnittlichen Vier-Wochen-Bedarf vorzuhalten – grundsätzlich soll der Vorrat dem durchschnittlichen Bedarf von zwei Wochen entsprechen.

Gegenfinanzierung des Mehraufwandes soll geprüft werden

Zudem bittet der Minister den Phagro, sich mit den pharmazeutischen Unternehmen zur Einschätzung der verfügbaren Mengen dieser Arzneimittel für Herbst/Winter 2023/2024 abzustimmen. Ebenso möge der Phagro die notwendigen finanziellen Aufwendungen des Großhandels für die dringliche Beschaffung und Bevorratung für die Bereitstellung dieser Arzneimittel bis zum Beginn der Infektionssaison Herbst/Winter einschätzen. Lauterbach stellt sogar in Aussicht, eine erhöhte Großhandelsvergütung zu prüfen, wenn die Aufwendungen höher werden und über die mit dem ALBVVG beschlossenen zusätzlichen 3 Cent für den Großhandel hinausgehen. Er spricht von einer „außerordentlich dringlichen Maßnahme“, die zu realisieren sei.

Nicht zuletzt kündigt Lauterbach an, dass sein Haus „zur Unterstützung der Bereitstellung für die Arzneimittel der Dringlichkeitsliste eine Bekanntmachung nach § 79 Absatz 5 Arzneimittelgesetz“ vorbereitet – also die offizielle Bekanntmachung eines Versorgungsmangels. Damit würde der Import knapper Arzneimittel vereinfacht. Zudem könnten die Medikamente durch das BfArM kontingentiert und regional besser verteilt werden.

Eltern sollen nicht erneut vor leeren Apothekenregalen stehen

Der Mediengruppe Bayern, die zuerst über den Brief an den Phagro berichtet hatte, sagte Lauterbach: „Wir haben die Rahmenbedingungen für den Arzneimittelmarkt bereits verändern. Das Gesetz braucht aber Zeit, um zu wirken. Um kurzfristig Arzneimittelengpässen vorzubeugen, soll der Großhandel deshalb wichtige Medikamente für Kinder bereits jetzt bevorraten. Noch gibt es keine Engpässe. Aber dazu darf es auch nicht wieder kommen. In dieser Erkältungs- und Grippesaison sollen besorgte Eltern nicht erneut vor leeren Apothekenregalen stehen.“