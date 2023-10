Lauterbach zu erleichterten Filialgründungen

Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), das Apothekensystem zu liberalisieren, haben für viel Aufregung gesorgt und den Ablauf des Deutschen Apothekertags (DAT) in Düsseldorf vergangene Woche maßgeblich mitbestimmt. Am 26. September hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung einen Bericht dazu veröffentlicht, also einen Tag vor dem erwarteten digitalen Besuch Lauterbachs des DAT am Mittwoch.

Seither gibt es die Ideen des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) auch schon im Wortlaut. Titel des Papiers: „Versorgungssicherstellung und Fachkräftesicherung in Apotheken“. Es soll Grundlage für die Gespräche mit der ABDA am 13. Oktober sein. Vorgesehen sind laut BMG unter anderem die Möglichkeit, die Bestimmungen zum Mehrbesitz zu lockern und leichter Apothekenfilialen zu gründen, erweiterte Vertretungsmöglichkeiten durch PTA, eine Reform der Apothekenvergütung und Entbürokratisierung.

Bei einer Pressekonferenz im BMG am vergangenen Mittwoch erläuterte Lauterbach die Pläne auch vor der versammelten Presse in Berlin. Die Grundidee des Ministers scheint dabei zu sein, dass durch seine Gesetzesvorhaben Apotheken leichter neue Filialen in sogenannten strukturschwachen Regionen aufbauen werden. In diesen sollen Rezeptur, Labor und Notdienst keine Pflicht mehr sein, und Apotheker durch erfahrene PTA vertreten werden können. Darauf deuten auch seine Pläne für flexiblere Öffnungszeiten hin. Hauptapotheke und Filialen sollen sich untereinander koordinieren.