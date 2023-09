Bild titelt von „Apotheker-Aufstand“

Zum Brötchen dazu gab es an diesem Dienstagmorgen beim Bäcker in der „Bild“ den „Apotheker-Aufstand gegen Lauterbach“. Angekündigt wurde der Beitrag bereits auf der Titelseite des Springer-Blatts: „Apotheker-Alarm. Medikamentenmangel immer schlimmer“. Im inneren Teil war dann zu lesen: „Tiere sind in Deutschland besser versorgt als Kinder.“ Anlass der Berichterstattung: Mehr als 200 Apothekerinnen und Apotheker schickten ihre Defektliste an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und auch an die „Bild“.

Die Zahl der fehlenden Arzneimittel liegt dabei zwischen 300 und 1.400 Posten. Es geht um „Antibiotika, Kinder-Antibiotikasäfte, Hustenblocker, Herzmedikamente, Blutdruck- und Cholesterinsenker, Diabetes-Medikamente, Insuline, Asthma-Spray, Augentropfen, Magentabletten“. Tenor sei: „Wir verwalten einen Mangel“, und dass die „gewissenhafte und pharmazeutische Versorgung der Bevölkerung“ derzeit akut in Gefahr sei.

Zitiert werden unter anderem Carsten Moser von der Stern-Apotheke in Emmerich, Nordrhein-Westfalen – „Aktuell fehlen bei uns 1402 Medikamente aus 651 verschiedenen Darreichungsformen – das sind mehr als 1000 Personen, die mindestens ein, zum Teil lebenswichtiges, Medikament nicht bekommen haben.“ – oder eben Marc Schmidt, St. Georg Gesundheitsdienste in Bruchsal in Baden-Württemberg, mit der titelgebenden Aussage: „Unsere Tiere sind besser versorgt als unsere Kinder – Tierärzte haben ausreichend Antibiotika.“