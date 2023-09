Ärztekammer Berlin: Versorgung von Kindern „massiv bedroht“

Die in diesem Jahr beschlossene Entbudgetierung der kinderärztlichen Vergütung sei zwar richtig, allerdings werde damit insbesondere das Nachwuchsproblem nicht gelöst. Gefordert werden mehr Ausbildungsplätze. Zudem herrsche ein Mangel an Medizinischen Fachangestellten. Besorgt zeigt man sich laut Pressemitteilung auch von der Situation an den Berliner Kinderkliniken. So seien viele pädiatrische Abteilungen geschlossen und Stellen gestrichen worden. Im vergangenen Winter seien die Kliniken derart überlastet gewesen, dass Kinder zum Teil ins Umland verlegt werden mussten. „Dies alles ist eine Folge des Personal- und Bettenmangels und nicht mehr hinnehmbar“, so Bobbert „Um saisonale Schwankungen ausgleichen zu können, muss sich die Personalbemessung am Höchstwert der Bettenbelegung orientieren und nicht am Mittelwert“, fordert er.