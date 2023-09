Lauterbach: „Geben viel Verantwortung in Hände der Apotheken“

Lauterbach bedankte sich ausdrücklich für die „hervorragenden Leistungen in den Apotheken“ im vergangenen Jahr. Der Minister sieht mit seinem 5-Punkte-Plan vor allem auch eine gesteigerte Bedeutung der Apothekerschaft vor. So wird der Austausch von Kinderarzneimitteln der Dringlichkeitsliste weiter ausgeweitet und auch erleichtert. Eine Rücksprache mit dem Kinderarzt oder ein neues Rezept solle nicht mehr nötig sein. „Wir geben sehr viel Verantwortung in die Hände der Apotheken“, so Lauterbach. Zudem ist vorgesehen, dass für die Herstellung von Rezepturen und für den Austausch der Darreichungsform bei diesen Arzneimitteln eine Retaxation ausgeschlossen wird. Die dazu nötigen Gesetzesänderungen würden im Rahmen des Pflegestudiumstärkungsgesetzes verhandelt, das bereits in der Berichterstattung sei und in den Bundestag gebracht werden könne.