Sachsen: Verband ruft für 2. Oktober zu Apothekenschließungen auf

Wie am 14. Juni sollen auch am 2. Oktober die Notdienstapotheken geöffnet haben. Das Verständnis für diese „drastischen Maßnahmen“ sei sowohl von der Bevölkerung als auch der sächsischen Landesregierung „sehr groß“ gewesen. „Allen ist klar, dass an der Sparschraube Apotheke nicht länger gedreht werden darf, dass es vielmehr dringend einer finanziellen Entlastung bedarf, um die Versorgung der Bevölkerung mit Arzneimitteln weiterhin sicherzustellen. Nur Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach will das offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen“, so Dittrich.

Bereits vergangene Woche hatte der Hessische Apothekerverband zum 2. Oktober seine Mitglieder zu Protesten und Apothekenschließungen aufgerufen. Allerdings wendete die Hessische Apothekerkammer sich wegen der langen Beeinträchtigung der Regelversorgung durch den Feiertag am 3. Oktober gegen die Schließungen. Wie die DAZ aus sächsischen Kammerkreisen erfuhr, wird die Kammer hier nicht intervenieren. In Sachsen hatte vergangene Woche auch schon die Freie Apothekerschaft zu Protesten und Apothekenschließungen am 2. Oktober aufgerufen.