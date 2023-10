„Unsere Ziele erreichen wir einzig solidarisch, im Schulterschluss und gemeinsam“

DAZ: Ist der Hessische Apothekerverband zufrieden mit den Protestaktionen am 2. Oktober?

Alexander Schopbach: Wir sind überwältigt von der Resonanz auf unseren Protestaufruf, die uns eindrucksvoll bestätigt hat, dass der 2. Oktober 2023 – wenige Tage nach Karl Lauterbachs inhaltlich absehbarem Auftritt beim DAT und kurz vor den Landtagswahlen in Hessen und Bayern – genau der richtige Zeitpunkt für einen weiteren Protesttag war. An unserer zentralen Kundgebung vor der Alten Oper in Frankfurt am Main nahmen über 1.000 Apotheker mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Hessen und benachbarten Bundesländern teil. Über 80 Prozent der hessischen Apotheken beteiligten sich zudem kreativ vor Ort an den Protesten. Alle relevanten hessischen Medien haben berichtet. Sämtliche demokratischen Parteien stellten sich mit Vertretern aus Bundestag oder Landtag unseren Forderungen und Fragen. Ministerpräsident Boris Rhein hat uns im Vorfeld in einer Solidaritätsnote seine volle Unterstützung versichert. Besser konnte es nicht laufen.

Hätten Sie sich gewünscht, dass auch weitere Verbände zu Protesten aufrufen?

Die Landesverbände sind unabhängig in ihren Entscheidungen. Dass Sachsen nach Bekanntwerden der destruktiven Lauterbach’schen Pläne ebenfalls kurzfristig zu einem Protesttag aufgerufen hat, zeigt genau das. Wir haben von Frankfurt am Main aus solidarische Grüße nach Sachsen gesendet und deutlich gemacht, dass wir gemeinsam den Auftakt eines bundesweiten heißen Apothekenherbstes gesetzt haben. Dafür sind die Weichen gestellt, bereits am 1. November geht es in Thüringen weiter. Und das ist richtig so! Flankiert wurde dieser Auftakt von einer weiteren unabhängigen Aktion: Verband und Kammer Nordrhein haben mit ihrer BILD-Kampagne zu den Lieferengpässen ebenfalls einen wichtigen weiteren Aufschlag gemacht. So bringt jeder Verband seinen Beitrag zur nachhaltigen Sicherstellung der wohnortnahen Arzneimittelversorgung und Stärkung der Apotheken vor Ort.