„Tag der Antworten“ – Adexa wünscht „hohe Beteiligung“

Nun hat sich auch die Apothekengewerkschaft Adexa zu Wort gemeldet. Eine hohe Beteiligung an den Schließungen zu Beginn des DAT sei „wünschenswert“, schrieb Andreas May vom Bundesvorstand in einem Kommentar am vergangenen Freitag. Allerdings müsse man den „Tag der Antworten“ wohl als „Warmlaufen für noch größere Protestaktionen verbuchen“. Auch wenn die Apothekenteams auf „positive Signale und keine weiteren Hiobsbotschaften“ hoffen würden: Der Auftritt des Ministers im ARD-Morgenmagazin mache dies nicht realistisch. In diesem Zusammenhang fordert May, die Standespolitik müsse „endlich stärker gegenhalten und aufklären“.

Der Adexa-Bundesvorstand geht demnach nicht davon aus, dass die Aktion am 27. September so „kraftvoll wie die Kundgebungen und Demos am 14. Juni“ werden. Dies hinge unter anderem auch damit zusammen, dass die Apothekenteams sich die Rede Lauterbachs anhören sollen und somit die Angestellten fehlen würden, die Kundinnen und Kunden über „Sinn und Zweck der Aktion“ aufklären könnten.