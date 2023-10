Apothekenstreiks in Hessen und Sachsen

In Sachsen und Hessen blieben vielerorts am Montag die Apotheken geschlossen. Wie auch die Ärzteschaft, die an dem Tag bundesweit ihre Praxen nicht öffnete, protestierten Apothekerinnen und Apotheker in den beiden Bundesländern auf diese Weise gegen die Gesundheitspolitik der Bundesregierung.

„Die mehr als offensichtlichen Probleme in den öffentlichen Apotheken – chronischer Personalmangel und existenzielle Unterfinanzierung – werden durch die weitere Schwächung der Versorgungsstruktur noch größer“, kritisierte der Vorsitzende des Sächsischen Apothekerverbandes (SAV), Thomas Dittrich. Dem Verband zufolge gibt es in Sachsen derzeit noch 911 Apotheken.

In einer Pressemitteilung des Verbands hieß es am Montagnachmittag, „die große Mehrheit der sächsischen Apotheken“ seien dem Aufruf ihrer beruflichen Standesvertretung gefolgt. „Natürlich haben wir überlegt, ob ein weiterer Protesttag für die sächsische Bevölkerung zumutbar ist, aber ich denke, vielen unserer Patientinnen und Patienten ist klar, dass das heutige Bild innerhalb der nächsten zehn Jahre die tagtägliche Versorgungsrealität sein könnte“, erklärte Kristin Rost, Vorstandsmitglied des SAV. Die Kosten seien „explodiert“, viele Apotheken seien dadurch bereits „in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, teilweise bis hin zur Insolvenz“, so Rost. Die „grobe Sparpolitik“ werde die aktuelle Situation nur weiter verschärfen. „Unter diesen Umständen können wir die wohnortnahe Arzneimittelversorgung so nicht mehr leisten“, erklärte Rost.