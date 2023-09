Hänel: Apothekenschließung am 2. Oktober

In den vergangenen Wochen hatte es unter Apothekerinnen und Apothekern rumort. Der Schwung des Apothekenprotests am 14. Juni war verpufft, die Postkartenaktion der ABDA im Sommer wurde mit viel Skepsis betrachtet. Auch der für kommende Woche Mittwoch, den 27. September, ausgerufene „Tag der Antworten“ überzeugt viele nicht – oder nur so halb. Er wurde eher als eine Art „Warmlaufen“ betrachtet – weitere Streiks oder andere Aktionen gelten als unausweichlich.

Nun prescht die Freie Apothekerschaft vor: „Die Zeiten, in denen Apotheken in Duckmäusermanier alles hingenommen haben, sind vorbei“, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins vom Donnerstag. „Es ist Zeit, sich deutlich zu wehren!“ Da weder Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) noch Bundestagsabgeordnete des Gesundheitsausschusses beim Deutschen Apothekertag sein werden, werde auch der 27. September kein „Tag der Antworten“ werden.

Aus diesem Grund will die 1. Vorsitzende, Daniela Hänel, am 2. Oktober mit einer Protestaktion voranschreiten und ihre Apotheke geschlossen halten – an dem Tag will auch die Ärzteschaft streiken, voraussichtlich werden viele Praxen nicht öffnen. Wer sich der Aktion anschließe, setze ein „weiteres Zeichen“, dass man mit dem aktuellen Gesundheitsminister unzufrieden sei und personelle Konsequenzen fordere. Dies geschehe, um eine „ordnungsgemäße Arzneimittelversorgung der Bevölkerung für die Zukunft sicherzustellen und für eine entsprechende Honorierung unserer Arbeit kämpfen“. Es wird für den Fall der Teilnahme darum gebeten, eine Dienstbefreiung bei der zuständigen Behörde zu beantragen.