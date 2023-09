ABDA: Lauterbach macht Kampfansage vor DAT

Einen „Tag der Antworten“ rief die ABDA für den 27. September, den Beginn des Deutschen Apothekertags aus. Sechs Fragen hatte sie an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) geschickt, die wollte sie beantwortet haben. Er sollte sich nicht mit wohlfeilem Gerede herauswinden können, sollte zu den Forderungen der Apothekerschaft Stellung nehmen.

Die ABDA wollte Antworten, jetzt sieht es so aus, dass Lauterbach geliefert hat. Am heutigen Dienstag wurde publik, was der Minister bei seiner Videoschalte sagen könnte – und die Standesvertretung ist darüber überhaupt nicht glücklich. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) online berichtet, plant Lauterbach nicht nur Ergänzungen zum Sozialgesetzbuch V, die Apothekerinnen und Apothekern unter anderem bei Lieferengpässen im Herbst und Winter den Austausch von Arzneimitteln erleichtern sollen. Der Minister will auch „den Aufbau von Filial- und Zweigapotheken fördern“ heißt es. „Die Nebenniederlassungen müssen künftig keine eigenen Herstellungs- und Laboreinrichtungen unterhalten. Sie unterliegen nicht mehr der Pflicht zu Nacht- und Notdiensten. Zudem dürfen die Hauptapotheken künftig mehr Betriebsstätten als bisher eröffnen“, schreibt die FAZ online.