Delegierte diskutieren über Lauterbachs Pläne

Zunächst wurden die Ergebnisse der Instant-Umfrage vorgestellt, zu deren Teilnahme die ABDA die Apothekenteams aufgerufen hatte, die Lauterbachs Ausführungen im Live-Stream verfolgt hatten. Die Ergebnisse waren eindeutig: 75 Prozent der Zuhörenden gaben Lauterbach für seinen Auftritt die Schulnoten fünf oder sechs. Zu erneuten Protesten bereit zeigten sich sogar über 99 Prozent der Abstimmenden. Und solche werden folgen: Overwiening hatte bereits in ihrer Rede am Mittwochmittag eine Protestwelle mit erneuten Apothekenschließungen und Kundgebungen im November angekündigt.

In der anschließenden Diskussion der anwesenden Delegierten, lobten diese die Rede der ABDA-Präsidentin von allen Seiten kräftig, während die Pläne Lauterbachs auf scharfe Kritik stießen. Diskutiert wurde unterdessen, wie nun auf letztere am sinnvollsten zu reagieren sein. Einige Delegierte warnten davor, der Lauterbach‘schen „Nebelkerze“ „auf den Leim zu gehen“. Sie befürchten ein bewusstes Ablenkungsmanöver des Ministers, das den Fokus etwa von der Honorierungsfrage abbringen solle. Es sei daher sinnvoll, sich in den verbleibenden DAT-Tagen auf die Kernfragen und -forderungen der Apothekerschaft zu konzentrieren. Andere Delegierte hielten dagegen, dass es Sache durchaus nutzen könne, bessere Vorschläge als die von Lauterbach einzubringen.