Hessen: Apothekenprotest am 2. Oktober

In Hessen ist Wahlkampf angesagt, und der Apothekerverband (HAV) nutzt die Gunst der Stunde, um auf die prekäre Situation der Arzneimittelversorgung und die Forderungen der Apothekerschaft aufmerksam zu machen: Wie aus einer Pressemitteilung vom Freitagmorgen hervorgeht, hat der HAV für den 2. Oktober zu einem weiteren Protesttag aufgerufen. Die Apotheken und ihre Mitarbeiterteams sollen sich auf dem Opernplatz in Frankfurt am Main ab 11 Uhr versammeln. Auch Redner der hessischen Landtagsfraktionen hätten sich zu der Kundgebung angekündigt, heißt es in der Pressemitteilung. Ob der Protest auch mit Apothekenschließungen verbunden ist, dazu gibt es keine Angaben. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Arzneimittelversorgung an dem Tag durch die Notdienstapotheken sichergestellt werde.

Die Apotheken würden „weiter für eine wohnortnahe Arzneimittelversorgung und eine dafür angemessene Vergütung“ kämpfen. Diese habe „in den vergangenen 20 Jahren trotz Inflation, gestiegener Mieten und Energiepreise sowie Tariferhöhungen keine nennenswerte Anpassung“ erfahren. Laut HAV sei die Zahl der öffentlichen Apotheken in Hessen von 1.412 zum Stichtag 31. Dezember 2021 auf 1.367 zum 30. Juni 2023 gesunken. Am Stichtag 31. Dezember 2016 seien es in dem Bundesland noch 1.502 Apotheken gewesen.