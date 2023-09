BVDAK gegen Streiks einzelner Gruppen

Der Bundesverband Deutscher Apothekenkooperationen (BVDAK) plädiert für Geschlossenheit der Apothekerschaft – und warnt vor „Mikro-Streiks“. Das geht aus einer Pressemitteilung des Verbands vom Freitag hervor. „Ein geballtes, gemeinsames Auftreten ist wichtig, damit sich Politik und Öffentlichkeit weiterhin für uns einsetzen“, erklärte der BVDAK-Vorsitzende Stefan Hartmann.

Am Freitag war bekannt geworden, dass der Hessische Apothekerverband für den 2. Oktober zu einem Protesttag wie am 14. Juni aufgerufen hatte, inklusive Schließungen und einer zentralen Kundgebung in Frankfurt am Main mit Vertreterinnen und Vertretern der Landtagsfraktionen. Bereits einen Tag zuvor hatte die Freie Apothekerschaft in einer Pressemitteilung erklärt, dass ihre 1. Vorsitzende, Daniela Hänel, am 2. Oktober ihre Apotheke geschlossen halten werde. Wer sich der Aktion anschließe, setze ein „weiteres Zeichen“, dass man mit dem aktuellen Gesundheitsminister unzufrieden sei und personelle Konsequenzen fordere, hieß es darin.

„Manche Kollegen sind mit der Härte und der Frequenz der Protest-Aktionen unter Führung der ABDA nicht einverstanden. Das kann ich nachvollziehen, denn bisher sehen wir keine zähl- oder messbaren Ergebnisse“, erklärte Hartmann laut Pressemitteilung. Der BVDAK fordert dennoch „alle Gruppierungen und ihre Mitglieder dazu auf, eine gewisse Disziplin einzuhalten“. Separate Aktionen würden die Apothekerschaft spalten. Zudem könnten Gesundheitspolitiker:innen und Patient:innen „den Hintergrund vieler unterschiedlicher Streiks kaum nachvollziehen“.