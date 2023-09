Initiative schickt sechs Fragen an die ABDA

Die ABDA schickte sechs Fragen an Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), die dieser spätestens bei seinem virtuellen Auftritt auf dem Deutschen Apothekertag am 27. September beantworten soll. Das gab sie bei einer Pressekonferenz am vergangenen Mittwoch bekannt. Mit dem ausgerufenen „Tag der Antworten“ verfolgt die Standesvertretung offenbar die Absicht, dem Minister die Themen seiner Ansprache vorzugeben und den Druck auf ihn zu erhöhen.

Das genügt einigen aber nicht. Eine Initiative hat nun ihrerseits sechs Fragen an die ABDA formuliert, mit der sie wiederum die Standesvertretung unter Druck setzen und zu stärkeren Formen der Eskalation bewegen will. In einer Rundmail vom Montag schreibt die „Initiative Vor-Ort-Apotheke“, die ABDA habe sich am Mittwoch „(vielleicht nur vorerst) gegen Streiks entschieden und setzt weiterhin alleine auf Nachfragen bei den zuständigen Ministerien“. Man wolle diese „erneute Stille des ‚Protests’ zum Anlass nehmen“, sechs Fragen an die Standesvertretung zu schicken, wobei man „zeitnahe Beantwortung, spätestens bis zum 27.09.2023 14:00 Uhr“ erbittet.