Apothekenteams in ganz Deutschland schlossen am 14. Juni die Türen, Zehntausende gingen bundesweit auf die Straßen, nicht nur um auf ihre Belange, sondern auch auf die gefährdete flächendeckende Arzneimittelversorgung aufmerksam zu machen. Seither war es still geworden und nicht wenige fürchteten, dass der Auftrieb mit der parlamentarischen Sommerpause verpuffen könnte. Eine Postkartenaktion im Sommer, die Patientinnen und Patienten in die Eskalationsstrategie der ABDA einspannen sollte, wurde von vielen mit Argwohn betrachtet.

Bei der Vorstellung der Ergebnisse der Postkartenaktion machte die Standesvertretung jetzt aber klar, dass sie den Druck auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) weiter erhöhen will: Die ABDA hat den 27. September zum „Tag der Antworten“ ausgerufen – und erneut vorübergehende Apothekenschließungen angekündigt. Das erklärte Präsidentin Gabriele Regina Overwiening am Mittwoch in Berlin. Am 27. September wird der Deutsche Apothekertag (DAT) in Düsseldorf eröffnet, der Gesundheitsminister will der Apothekerschaft dann seine Aufwartung machen, einen persönlichen Auftritt gewährt er zwar nicht, allerdings wird er per Videokonferenz zugeschaltet.