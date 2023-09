„Tag der Antworten“: Etwa die Hälfte der Apotheken will schließen

„Wir bleiben geschlossen. Weil Lauterbach uns Antworten schuldet“ – unter diesem Motto sind Kolleg:innen aufgerufen, am Nachmittag des 27. September, also während Karl Lauterbach (SPD) seine Rede anlässlich der Eröffnung des Deutschen Apothekertags hält, ihre Apotheken zu schließen. So sollen alle Mitglieder der Apothekenteams zuhören können, welche Antworten der Minister auf die Fragen der ABDA hat – sechs Fragen, die sie Lauterbach im Vorfeld geschickt hat. Der 27. September wurde deswegen zum „Tag der Antworten“ erklärt. Eine Reihe von Organisationen innerhalb des Berufsstandes hat bereits angekündigt, die Aktion zu unterstützen und fordert eine breite Beteiligung, so zum Beispiel der Hessische Apothekerverband, der BVDAK und die Apothekengewerkschaft Adexa. Es sind sich aber alle einig, dass dies nur der Anfang von weiteren Protesten sein kann.