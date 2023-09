Flächendeckende und auch mehrtägige Apothekenschließungen!

Die ABDA hat die Apothekerschaft dazu aufgerufen, am 27. September nachmittags ihre Apotheken zu schließen und den Worten des Bundesgesundheitsministers zu lauschen, der zur Eröffnung des Deutschen Apothekertags per Video zugeschaltet sein wird. Es soll, zumindest wenn es nach der ABDA geht, der „Tag der Antworten“ werden. Sechs Fragen hat die Standesvertretung im Vorfeld geschickt, die sie beantwortet haben will. Die Rede kann vor Ort in Düsseldorf oder auf der Webseite der ABDA am 27. September live verfolgt werden. Zudem stellt die ABDA wie bereits am ersten Protesttag im Juni Plakate zur Verfügung. Der Slogan dieses Mal lautet: „Wir bleiben geschlossen. Weil Lauterbach uns Antworten schuldet.“