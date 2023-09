Am „Tag der Antworten“ Fragen nur im Saal

Irgendwann zwischen 13:45 und 14:15 Uhr wird es am 27. September beim Deutschen Apothekertag in Düsseldorf ernst. Denn dann wird laut Informationen der ABDA Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) zur Eröffnungsveranstaltung zugeschaltet. Für einen persönlichen Auftritt reicht es auch diesem Jahr nicht – ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Jens Spahn (CDU), der der Einladung der Apotheker:innen mehrfach gefolgt war. Erwartet wird, dass Lauterbach Antworten liefert – und zwar auf die sechs Fragen, die die ABDA im Vorfeld gestellt hat. Daher wurde der Tag des Auftritts auch zum „Tag der Antworten“ erklärt. Die Standesvertretung will unter anderem wissen, warum er sich weigert, die Honorierung der Apotheken nach mittlerweile elf Jahren Stillstand an die wirtschaftliche Gesamtentwicklung anzupassen, obwohl sich die Regierungsparteien in ihrem Koalitionsvertrag die Stärkung der Apotheken vor Ort zum Ziel gesetzt haben.