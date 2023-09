DAV-Chef: Wir kämpfen für die freiberufliche Apotheke vor Ort!

Denn: „Wie soll eine Versorgung auf dem Land ohne Notdienste funktionieren? Wie sollen die Lieferengpässe ohne die Möglichkeit der Rezeptur in allen Apotheken abgemildert werden?“ Für Hubmann ist klar, dass die gewollten „Apotheken light“ noch funktionierende Vollapotheken unnötig schwächen werden. Er erinnerte daran, dass es gerade die freiberufliche kleinteilige Struktur war, die sich in der Krise bewährt habe. „Und all dies will der Minister zerstören! Denn dies ist der Beginn der Zerstörung der Apotheken in Deutschland!“ Mit Ulla Schmidt habe dies schon einmal eine SPD-Politikerin des linken Flügels versucht – „jetzt will ihr ehemaliger Berater dies erneut!“ Hubmanns hat eine klare Botschaft an Lauterbach: „Aber nicht mit uns! Wir Apothekerinnen und Apotheker mit ihren Teams stehen in dieser Lage zusammen. Mit kühlem Kopf und heißem Herz und absoluter Kampfbereitschaft werden wir in die Schlacht um den Erhalt der freiberuflichen Apotheke vor Ort ziehen! Weil sie und die Versorgung unserer Patientinnen und Patienten das wert sind!“

Eine Kampfansage, die die Zuhörer:innen im Saal mit langem, stehenden Applaus nur unterstützen konnten.