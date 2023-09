Overwiening kündigt Protestwelle für den Herbst an

Beim Deutschen Apothekertag (DAT), der kommenden Mittwoch, den 27. September, in Düsseldorf beginnt, will die Apothekerschaft nochmals unmissverständlich klarmachen, wie es um sie steht: Die Kosten steigen, das Personal wird knapper, während die Aufgaben, gerade im Zusammenhang mit den Lieferengpässen, beständig wachsen. Und das alles bei einem seit mehr als einem Jahrzehnt festgefrorenen Honorar, das im vergangenen Februar durch den für zwei Jahre auf zwei Euro erhöhten Kassenabschlag sogar noch gekürzt wurde.

Solide Finanzierung ist das Gebot der Stunde

ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening appelliert in einem aktuellen Statement erneut an die Politik: Die wohnortnahe Arzneimittelversorgung über Apotheken vor Ort sei in Gefahr, weil immer mehr Apotheken aufgrund des wirtschaftlichen Drucks schließen müssten. Die Bundesregierung müsse nun ihrer Verantwortung für die sichere Gesundheitsversorgung der Menschen gerecht werden und gemäß ihrem Koalitionsvertrag die Apotheken vor Ort stabilisieren. Bislang sei leider das Gegenteil der Fall: „Durch eine Honorar-Kürzung hat die Ampel-Koalition die wirtschaftliche Krise der rund 17.800 Apotheken noch verstärkt und die Zukunft der rund 160.000 Apotheken-Beschäftigten auf unsichere Beine gestellt“, so Overwiening. Die Apotheken sicherten die Arzneimittelversorgung und seien vor Ort der niedrigschwellige Zugang zum Gesundheitswesen. „Diesen Versorgungszweig wieder solide zu finanzieren, ist für die Bundesregierung das unbedingte Gebot der Stunde.“

Und so erwarten die ABDA-Präsidentin und die gesamte Apothekerschaft am 27. September beim DAT vom Bundesgesundheitsminister Antworten. Die sechs Fragen, die Karl Lauterbach bereits seit einiger Zeit vorliegen, zielen dabei nicht nur auf die Honorarfrage ab. Die ABDA will beispielsweise auch wissen, warum den Krankenkassen Einblick in sensible Verordnungsdaten der Patientinnen und Patienten gegeben werden soll.