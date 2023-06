Die Chance dazu hat er, denn auch in diesem Jahr in Düsseldorf steht wieder ein Grußwort des Bundesgesundheitsministers auf dem Programm. Bei der Eröffnungsveranstaltung am 27. September soll Lauterbach sprechen. Doch auch in diesem Jahr kommt er nicht persönlich vorbei. Gespräche seitens der ABDA, doch noch einen Auftritt vor Ort zu ermöglichen, waren offensichtlich nicht erfolgreich. Vermutlich stand wieder der volle Terminkalender des Ministers im Weg. In der Woche, in der sich die Apothekerschaft zum Deutschen Apothekertag in Düsseldorf trifft, ist in Berlin Sitzungswoche.

Allerdings war der Terminkalender von Jens Spahn mit großer Wahrscheinlichkeit nicht weniger voll. Der CDU-Politiker hat nur offensichtlich seine Prioritäten anders gesetzt.