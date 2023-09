Lieferengpässe bei Kinderarzneimitteln Lauterbach auf X: Streik ist „gutes Recht“ der Apotheker

Nachdem „Bild“ am Morgen die Apotheker und ihren „Aufstand gegen Lauterbach“ auf der Titelseite hatte, schmiert Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach der Apothekerschaft in den sozialen Medien etwas Honig ums Maul. Die ABDA machte in ihrer Reaktion klar, dass ihr das nicht reiche und wiederholte die Forderung nach einer Erhöhung des Honorars.