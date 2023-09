Apothekenschließungen am 27. September: Sind Sie dabei?

Karl Lauterbach gibt auch in diesem Jahr den Apotheker:innen beim Deutschen Apothekertag die Ehre, allerdings wie im vergangenen Jahr nicht persönlich, sondern nur per Videoschalte. Am 27. September soll er im Rahmen der Eröffnung zu den Delegierten und anderen Interessierten sprechen. Es soll allerdings kein freundliches Plauderstündchen werden. Nein. Die ABDA will Antworten vom Minister – Antworten auf sechs Fragen, die sie Lauterbach im Vorfeld geschickt hat. Der 27. September wurde deswegen zum „Tag der Antworten ausgerufen“.