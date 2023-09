Welche Grippeimpfstoffe gibt es dieses Jahr?

Zellkulturbasierte Grippeimpfstoffe

Europaweit derzeit der einzige Grippeimpfstoff, der in Säugetierzellen hergestellt wird, ist Flucelvax® Tetra (Seqirus). Der Verzicht auf Hühnereier bei der Herstellung der Vakzine soll die Wirksamkeit erhöhen – das Huhn ist als Nicht-Säugetier auch nicht das natürliche Habitat humanpathogener Grippeviren. Um sich in Hühnereiern vermehren zu können, müssen sich Grippeviren zunächst an den fremden Wirt adaptieren, was die Wirksamkeit der Vakzine gegen menschliche Grippeviren wiederum verschlechtern kann. Geimpft werden darf mit Flucelvax® Tetra ab einem Alter von zwei Jahren.

Die zweite in Deutschland zugelassene – jedoch bislang nicht vertriebene – zellkulturbasierte Grippevakzine ist Supemtek. Sanofi Pasteur nutzt für die Herstellung von Supemtek Insektenzelllinien, zudem ist das Impfantigen Hämagglutinin rekombinant hergestellt. Auf Nachfrage der Deutschen Apotheker Zeitung erklärt Sanofi Pasteur, dass das Unternehmen Supemtek auch in der bevorstehenden Grippesaison in Deutschland nicht vermarkten wird.