PEI gibt die ersten Grippeimpfstoffe frei

Irritierend auf den ersten Blick ist, dass es auf der Webseite des PEI zwei Tabellen gibt: Grippeimpfstoffe mit Stammanpassung für 2022/2023 und Grippeimpfstoffe ohne Stammanpassung für 2022/2023. Müssen nicht alle Hersteller ihre Grippeimpfstoffe an die jährlich von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlene Zusammensetzung anpassen, so sie ihre Impfstoffe für eine Saison bereitstellen wollen? Die DAZ hat beim PEI nachgefragt. Eine Sprecherin bestätigt: „Nur Impfstoffe, für die die Stammanpassung beantragt und genehmigt wurde, dürfen verkauft und angewendet werden“. Allerdings bekämen Grippeimpfstoffe zunächst eine initiale Zulassung. In jeder Saison müsse sodann nachgewiesen werden, dass der jeweilige Impfstoff als Antigenkomponenten auch die von der WHO und dem CHMP bei der EMA empfohlenen enthalte. Diese Überprüfung übernimmt das PEI. Erst wenn das Institut bestätigt, dass der Grippeimpfstoff die empfohlenen Grippeviren auch enthält, wird der Name des Impfstoffs um die Saisonzahl ergänzt – und rutscht dann in die Tabelle „Grippeimpfstoffe mit Stammanpassung für 2022/2023“.