Die Hersteller von Grippeimpfstoffen rechnen in der kommenden Grippesaison mit einer besonders hohen Nachfrage an Influenzavakzinen. Hersteller Seqirus spricht sogar von einer „Rekordnachfrage“ – Grund für die antizipierte Impfmotivation ist die parallel zur Grippesaison zirkulierende SARS-CoV2-Pandemie. In Deutschland wird es insgesamt etwa 25 Millionen Dosen folgender Impfstoffe geben:

Afluria ® Tetra und Flucelvax ® Tetra von Seqirus

und von Seqirus Influsplit ® Tetra von GSK

von GSK Influvac ® Tetra von Mylan

von Mylan Vaxigrip ® Tetra von Sanofi Pasteur

von Sanofi Pasteur Fluenz® Tetra von AstraZeneca

Gemeinsam ist allen: Sie schützen vor je zwei Influenza A- und Influenza B-Stämmen, wie es die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Februar dieses Jahres empfohlen hat. Doch ist Grippeimpfstoff nicht gleich Grippeimpfstoff: Manche werden in Hühnereiern kultiviert, andere in Säugetierzellkulturen, es gibt Tot- und Lebendimpfstoffe, sie werden parenteral appliziert oder auch nasal, dürfen bereits bei Säuglingen ab sechs Monaten eingesetzt werden oder erst ab einem Alter von drei oder neun Jahren.