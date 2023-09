Die Grippesaison steht bevor und erwachsene Versicherte einiger großer Ersatzkassen sowie der IKK Südwest können sich ab sofort in Apotheken kostenlos gegen Influenza impfen lassen. Das teilte die ABDA am Montag in einer Pressemitteilung mit. Möglich werde dies durch die neue „Ergänzungsvereinbarung Grippeschutzimpfung in der Apotheke ab 18 Jahren“, die der Deutsche Apothekerverband (DAV) und die vier Ersatzkassen Barmer, DAK-Gesundheit, TK und KKH sowie der IKK Südwest geschlossen haben.

Bereits im Mai vergangenen Jahres hatte der Bundestag mit dem Pflegebonusgesetz den Weg für Grippeimpfungen in Apotheken freigemacht. Laut ABDA ließen sich in der Saison 2022/2023 in 1.200 Apotheken mehr als 60.000 Menschen gegen Grippe impfen. Allerdings sind diese Impfungen in der Regelversorgung gemäß Schutzimpfungs-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) lediglich für Menschen ab einem Alter von 60 Jahren vorgesehen und für Personen, bei denen eine spezielle Indikation wie beispielsweise Asthma bronchiale vorliegt. Barmer und DAK hatten schon im Mai dieses Jahres eine Vereinbarung mit dem DAV geschlossen, die über diese Bestimmungen hinausgeht und auch die Übernahme der Kosten für die Impfung für erwachsene Versicherte regelt, wenn sie nicht die Kriterien der Schutzimpfungs-Richtlinie erfüllen.