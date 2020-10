Warum werden Efluelda und Fluad Tetra nicht vermarktet?

Die Wirksamkeit der saisonalen Influenzaimpfung schwankt, in der letzten Saison 2019/20 schützte die Grippeimpfung mit 62 Prozent erstaunlich gut. Was sich jedoch seit Jahren wie ein roter Faden durch die Bewertung des Grippeschutzes zieht: Vor allem ältere Menschen sprechen auf die Grippeimpfung weniger gut an, und die Schutzwirkung ist bei ihnen reduziert. Blöd, denn Senioren zählen zu den Risikogruppen für schwere Influenzainfektionen.

Um dieser Krux beizukommen haben Sanofi Pasteur und Seqirus spezielle Grippeimpfstoffe für ältere Menschen entwickelt: Efluelda® (Sanofi Pasteur) soll durch eine vierfache Antigenmenge das Immunsystem Älterer besonders stimulieren, Fluad® Tetra (Seqirus) setzt hingegen auf einen Wirkverstärker (Adjuvans). Nur: Beide Grippeimpfstoffe gibt es aktuell, für die Grippesaison 2020/21, noch nicht – obwohl die Zulassungen seit Mai und Juni vorliegen. Erfolgte die Zulassung zu spät, als dass eine Produktion für die aktuelle Saison noch möglich gewesen wäre?