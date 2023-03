Es geht um alternative Grippeimpfstoffe zur Hochdosisvakzine Efluelda® (Sanofi Pasteur) bei älteren Menschen ab 60 Jahren. Die Frage, welchen Grippeimpfstoff ältere Menschen ab 60 Jahren geimpft bekommen dürfen, hatte in den vergangenen beiden Grippesaisons immer wieder für Verunsicherung gesorgt. Der Grund: Die Ständige Impfkommission (STIKO) rät seit 2020 zum Hochdosis-Grippeimpfstoff für Ab-60-Jährige (Epidemiologischen Bulletin 1/2021). Dieser ist seit Aufnahme in die Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) zum 1. April 2021 Standardimpfung für ältere Menschen und fällt damit in den Leistungskatalog der Krankenkassen – allerdings auch nur die Hochdosis-Grippeimpfung, da die Schutzimpfungs-Richtlinie bislang keine Alternativen vorsah.