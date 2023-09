Im Schnitt 3,5 Impfungen pro Apotheke

In der Grippesaison 2022/23 – konkret im Zeitraum Oktober 2022 bis Mai 2023 – wurden rund 62.700 Grippeimpfungen in Apotheken durchgeführt und mit der GKV abgerechnet. Bezogen auf die Zahl der öffentlichen Apotheken (Stand 31.12.2022), entspricht dies 3,5 Impfungen pro Apotheke.

Spitzenreiter in absolut angebotenen Impfungen ist das Bundesland NRW, in dem 22.300 Grippeimpfungen in den Apotheken durchgeführt wurden (5,9 pro Apotheke). Auf die Gesamtzahl der Apotheken bezogen schneidet Berlin mit 9,9 Impfungen pro Apotheke am besten ab (insgesamt 7.300 Impfungen). Schlusslichter sind die Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern (300 Impfungen; 0,7 Impfungen pro Apotheke) und Thüringen (300 Impfungen; 0,5 Impfungen pro Apotheke) [3].

Bei den verwendeten Impfstoffen hatte Efluelda mit 33,9 % die Nase vorne. Hierbei handelt es sich um einen inaktivierten quadrivalenten Hochdosis-Impfstoff, den die STIKO für Personen ab 60 Jahren empfiehlt. Weiterhin viel verimpft wurden die ebenfalls quadrivalenten Impfstoffe Influvac (21,4 %) und Vaxigrip (16,0 %) [2,3].