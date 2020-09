Auch Sanofi liefert Grippeimpfstoffe aus

15,3 Millionen Grippeimpfstoffe hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) mit Stand 4. September 2020 freigegeben. Und auch die Hersteller beginnen bereits, die Vakzinen für die bevorstehende Influenzasaison 2020/21 an Großhändler und Apotheken auszuliefern. Den Start machten in der vergangenen Woche Seqirus mit Afluria® Tetra und Flucelvax® Tetra und GSK mit Influsplit® Tetra. Jetzt meldet auch Sanofi Pasteur, man habe mit der „Auslieferung des vollumfänglichen Sortiments des saisonalen Grippeimpfstoffs Vaxigrip® Tetra begonnen“. Wie Seqirus und GSK erwartet auch Sanofi aufgrund der COVID-19-Pandemie weltweit eine gesteigerte Nachfrage nach Grippeimpfstoff, Seqirus sprach in der vergangenen Woche sogar von „Rekordnachfrage“. Das Paul-Ehrlich-Institut geht, zumindest derzeit, davon aus, dass es kein Mangel an Influenzavakzinen geben wird. Das erklärte PEI-Präsident Professor Klaus Cichutek jüngst.