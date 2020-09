Neuer Grippeimpfstoff Supemtek

Die meisten Grippevakzinen werden nach wie vor in Hühnereiern produziert. Nun ist jedoch das Huhn nicht das natürliche Habitat für menschliche Grippeviren. Das bedeutet: Humane Grippeviren passen sich an den suboptimalen Wirtsorganismus an. Hier scheint vor allem das Influenza-A-Virus schwierig zu sein, weil die stattfindende Eiadaption zu antigenen Veränderungen führt, die sich später negativ auf die Wirksamkeit der Vakzinen auswirken können. Der Körper bildet nach der Grippeimpfung Antikörper, die auf die eiadaptierten Influenzaviren passen, diese können sich jedoch durch die Eiadaption von den tatsächlich in der Grippesaison zirkulierenden unterscheiden. Betroffen ist vor allem das Hämagglutinin – und dieses Oberflächenprotein vermittelt ungünstigerweise die Rezeptorbindung und ist das primäre Ziel neutralisierender Antikörper.

Die Überlegung ist somit seit Längerem, ob ein passenderer Influenzaviruswirt – also Säugetierzellen – die Eiadaptionen verringern und so die Wirksamkeit der Grippevakzinen verbessern könnte.