OTC-Switches – also der Wechsel von einem rezeptpflichtigen zu einem lediglich apothekenpflichtigen Arzneimittel – sind nicht nur in Deutschland immer wieder ein Thema. So ist zum Beispiel die „Pille danach“ seit 2015 ohne Rezept erhältlich. Orale hormonelle Kontrazeptiva sind hingegen in Deutschland weiterhin ohne Ausnahme rezeptpflichtig, gleiches gilt für Hormonpräparate in der Menopause. In Großbritannien ändert sich das gerade. Ist das eine gute Idee?