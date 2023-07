Klar geht aus der Leitlinie jedoch auch hervor, dass in den Bereichen der Therapie chronisch-rezidivierender Verläufe und der Vermeidung von Rezidiven Forschungsbedarf besteht. In klinischen Studien werden derzeit verschiedene Ansätze zur Auflösung oder Vermeidung der Biofilme untersucht – etwa rekombinante Endolysine, mukoadhäsive Polymere und ein auf Borsäure basierendes Antiseptikum. Möglicherweise werden bei der nächsten Überarbeitung der Leitlinie also weitere Therapieoptionen Einzug halten.