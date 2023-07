Eine verbindliche Auskunft zur Teilbarkeit eines bestimmten festen Arzneimittels kann nur vom pharmazeutischen Hersteller erhalten werden. In der Packungsbeilage oder der jeweiligen Fachinformation sind dann meist entsprechende Hinweise zu finden.

In manchen Fällen ist die Teilbarkeit allerdings nur indirekt aus den Angaben zur Dosierung, also „Einnahme einer ½ Tablette“, zu erkennen. In der ABDA-Datenbank und in der Gelben Liste sind eine Zusammenstellung von Tabletten und Hinweise zur Teilbarkeit zu finden.