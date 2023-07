Schärfere Kritik übte Ökotest hinsichtlich weiterer in den Tabletten enthaltener Inhaltsstoffe, wie etwa den umstrittenen Hilfsstoffen Titandioxid und Carboxymethylcellulose. Diese fanden sich auch in einigen in Apotheken üblichen Produkten wie Femibion® 1 und 2 (Carboxymethylcellulose), Doppelherz® System Schwangere+Mütter (Carboxymethylcellulose) und Elevit® 1 (Carboxymethylcellulose und Titandioxid). Hierfür gab es ganze vier Noten Abzug von Ökotest.