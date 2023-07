Wie locken Sie persönlich den Berufsnachwuchs in Ihre Apotheken?

Meine Frau und ich haben wirklich sehr gute Leute, von denen wir uns einige selbst herangezüchtet haben. Wir bieten zum Beispiel Schülerpraktika an, bei denen wir den jungen Menschen zeigen, wie interessant und vielfältig die Arbeit in der Apotheke ist. In Dippoldiswalde, wo meine Hauptapotheke steht, nutzen wir jede Gelegenheit, um auch an den Schulen für die Apothekenberufe zu werben. Uns ist klar, dass es die wenigsten Absolventen von Leipzig hierherzieht. Aber wer hier seine Wurzeln hat, der kommt vielleicht nach dem Studium zurück oder entscheidet sich für eine Ausbildung bei uns. Darauf setzen wir und haben gute Erfahrungen gemacht.

Und was tut die Kammer, um den Nachwuchs zu begeistern?

Die Begeisterung für die Apothekenberufe zu vermitteln, muss aus dem Berufsstand heraus kommen. Davon bin ich fest überzeugt. Da ist jeder Einzelne gefragt, das kann die Kammer nicht zentral für alle lösen. Wir unterstützen, wo immer es uns möglich ist, etwa mit Infomaterialien und Ständen, wenn sich jemand auf einer Veranstaltung präsentieren möchte. Sogar eine VR-Brille stellen wir bereit, mit deren Hilfe sich Interessierte virtuell durch eine Apotheke bewegen können. Natürlich bespielen wir als Kammer zusammen mit dem Verband die großen berufsorientierenden Messen und suchen den Kontakt zu den Berufsinformationszentren, um auch dort präsent zu sein. Wir stehen zudem in engem Austausch mit der Uni Leipzig und den Studierenden und versuchen, die Leute dort abzuholen und für die Arbeit in der öffentlichen Apotheke zu gewinnen. Aber entscheidend ist letztlich, dass die Apothekerinnen und Apotheker selbst auf die jungen Menschen in ihrer Region zugehen und es als Chance begreifen, wenn Schülerinnen und Schüler nach einem Praktikumsplatz fragen. Wenn es gelingt, sie zu überzeugen und in der Apotheke zu halten, werden das nach meiner Erfahrung die treuesten Mitarbeiter sein.

Sie haben die pharmazeutischen Dienstleistungen eingangs bereits angesprochen. Inwiefern können diese dazu beitragen, die Attraktivität der Arbeit in der Apotheke zu steigern?

Ich halte es für einen wichtigen Baustein, dass junge Apothekerinnen und Apotheker bei uns die Gelegenheit bekommen, ihr pharmazeutisches Wissen einzubringen. Wir haben an der Arzneimittelinitiative Sachsen-Thüringen teilgenommen, die unter dem Kürzel ARMIN bekannt ist. Das war ein Wegbereiter für die inzwischen sehr gute Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft in der Umgebung. Daher war für uns sofort klar, dass wir auch Medikationsanalysen anbieten werden. Gerade meine junge Approbierte ist da sehr hinterher. Und nach all den tollen Erfahrungen, die wir in ARMIN machen durften, bin ich völlig überzeugt davon, dass wir nicht nur die Medikationsanalyse, sondern eine Rechtsgrundlage für ein bundesweites Medikationsmanagement brauchen. Wir haben in diesem Projekt bewiesen, dass wir nicht nur die Kaufleute sind, die Teile der Politik zumeist in uns sehen, sondern Heilberufler. Wenn wir unsere pharmazeutische Kompetenz einbringen, geht es den Patientinnen und Patienten in diesem Land besser. Da müssen wir am Ball bleiben und dafür sorgen, dass die beeindruckenden Ergebnisse aus ARMIN nicht einfach versanden.

Herr Donner, vielen Dank für das Gespräch!