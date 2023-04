DAZ: Herr Fink, in der ARMIN-Auswertung hat sich gezeigt, dass das gemeinsame Medikationsmanagement die Mortalitätsrate aufseiten der Patienten signifikant senken konnte. Haben Sie dieses Resultat in seiner Deutlichkeit erwartet?

Fink: Nein, das habe ich nicht erwartet. Ich hätte eher gedacht, dass die Hospitalisierungsrate sinken würde, was sich aber in der Auswertung nicht bestätigt hat. Vielleicht liegt es daran, dass durch die engmaschige Betreuung die Probleme schneller erkannt und die Patienten in die jeweils geeignete Versorgungsstruktur gelenkt wurden, was wiederum Todesfälle verhindert haben könnte. In jedem Fall ist das Ergebnis sehr bemerkenswert und macht uns alle, die wir zehn Jahre lang an dem Projekt gearbeitet haben, sehr stolz.